Trasporto aereo: Scontro su continuità territoriale Sardegna, Salvini attacca De Micheli, Pd la difende

- Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, accusandola di aver cercato di mettere il cappello sulla possibile proroga dell'attuale regime di continuità territoriale per il trasporto aereo in Sardegna. "Ha sprecato mesi e mesi prima di affrontare il tema della continuità territoriale in Sardegna, poi ha deciso di snobbare l'invito della Giunta regionale ma ha incontrato l'opposizione di centrosinistra, ora si prende il merito della proroga della continuità aerea che però è stata ottenuta dal presidente Solinas trattando direttamente con Bruxelles - ha affermato Salvini -. Il ministro Paola De Micheli non è all'altezza: le ripetute gaffe e gli sgarbi istituzionali sono così gravi da rendere doverose le sue dimissioni".Secondo Salvini, "De Micheli prima snobba e poi insulta la Giunta dell'isola. Porti rispetto: Solinas è diventato presidente perché eletto, lei è al ministero per giochi di palazzo. La sua incapacità è dimostrata dal dossier sulla Continuità marittima, che a differenza di quella aerea è totalmente di competenza del governo centrale, e infatti regna il caos e l'incertezza perché De Micheli non può sfruttare il lavoro e i meriti della Regione".Ma il Pd difende il ministro. "Apprendiamo di volgari e inutili insulti del segretario della Lega contro il ministra dei Trasporti - ha commentato il segretario del Pd sardo Emanuele Cani -. È fin troppo chiaro il suo tentativo di nascondere l'inconsistenza della Regione e del suo presidente. Invece di provare a trovare soluzioni, spara nel mucchio. Sarebbe il caso che prima di parlare di continuità territoriale, Salvini studiasse l'argomento perché sulla pelle dei sardi e sulla mobilità c'è poco da scherzare".Uno dei primi atti del presidente della Sardegna Christian Solinas fu quello di sospendere il bando per la continuità territoriale aerea che sarebbe dovuto partire il 17 aprile del 2019. Da allora i vettori e le compagnie aeree operano in regime di proroga del bando del 2013 e la prossima scadenza è il 16 aprile. Senza una nuova proroga gli operatori non potranno più utilizzare i precedenti contratti ma si tornerà al regime di libero mercato. (Rin)