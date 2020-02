Siria: sviluppi a Idlib al centro dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Russia e Germania

- I ministri degli Esteri di Russia e Germania, Sergej Lavrov e Heiko Maas, hanno discusso approfonditamente delle tensioni nella regione di Idlib, nel nord-ovest della Siria, nel corso del loro incontro avvenuto a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Mosca in un comunicato. La Russia ha definito negli ultimi giorni "inaccettabile" quanto sta avvenendo a Idlib, dove le forze armate di Turchia e Siria hanno avuto scontri che hanno provocato la morte di decine di militari. Mosca e Ankara si sono accusate a vicenda di non aver rispettato i rispettivi impegni per mantenere Idlib "zona di de-escalation", come sancito in un accordo firmato dai presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan a Sochi nel settembre 2018. (Res)