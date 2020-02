Siria: colloquio Lavrov-Cavusoglu a Monaco, focus su situazione a Idlib

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha incontrato l'omologo turco Mevlut Cavusoglu a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. È quanto riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik". L'incontro si è svolto sullo sfondo dell'escalation in atto a Idlib. Lo scorso 4 febbraio Lavrov ha rimproverato alla Turchia di non aver rispettato diversi impegni chiave per risolvere la situazione nella regione, mentre Ankara ha respinto le accuse. Le tensioni a Idlib si sono ulteriormente acuite dopo che ufficiali militari turchi sono stati colpiti dalle forze governative siriane nella regione e due elicotteri siriani sono stati abbattuti. In particolare, Ankara accusa le forze governative siriane di aver violato il cessate il fuoco a Idlib e minaccia un intervento militare a meno che la situazione non cambi. Damasco, a sua volta, difende il suo diritto di vendicarsi per i continui attacchi contro i civili e le forze governative. (Res)