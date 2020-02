Iraq-Russia: premier curdo Barzani, legami forti tra Erbil e Mosca

- La regione autonoma del Kurdistan iracheno e la Russia godono di legami forti, come testimoniato dalla recente visita a Erbil del ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov. Lo ha dichiarato il premier curdo Masrour Barzani in occasione di un nuovo incontro con Lavrov a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. “Abbiamo davvero apprezzato quella visita. È stato un gesto di grande amicizia e un simbolo delle relazioni storiche che abbiamo con la Russia”, ha sottolineato Barzani, secondo cui i rapporti strategici bilaterali sono oggi ancora più forti. Lavrov, da parte sua, ha ringraziato il Kurdistan iracheno per la disponibilità. La visita del ministro russo a Baghdad e a Erbil risale allo scorso ottobre. Nella regione autonoma, il capo della diplomazia di Mosca ha incontrato anche il presidente curdo Nechirvan Barzani e il suo predecessore, Massoud Barzani, leader del Partito democratico del Kurdistan (Pdk). (Irb)