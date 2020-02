Difesa: ministro Esteri turco Cavusoglu, divergenze con Mosca su Idlib non impediranno consegna S-400

- L'attuale escalation nell'area di Idlib, nella Siria nord-occidentale, e le divergenze con Mosca sulla crisi non influenzeranno le consegne dei sistemi missilistici S-400 russi alla Turchia. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Sono due questioni distinte. Non possiamo cambiare la nostra posizione principale e le nostre politiche a causa di un disaccordo con questo o quel paese paese. Non dovremmo lasciare che il problema siriano mini la nostra cooperazione e anche le nostre relazioni", ha detto Cavusoglu, citato dall'agenzia "Sputnik" al termine del suo incontro bilaterale con l'omologo russo Sergej Lavrov. Il 15 gennaio scorso il vicepremier russo Juri Borisov ha dichiarato che la Turchia probabilmente acquisterà un ulteriore lotto di sistemi S-400 dalla Russia. In un'intervista rilasciata a "Interfax", Dmitrij Shugaev, direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare (Fsvts) della Russia, aveva già reso noto che Mosca e Ankara avrebbero probabilmente firmato un contratto per il nuovo lotto di S-400 nel 2020.(Res)