Ue: Salvini, Italexit? Per il momento lavoriamo a Conte-exit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento stiamo lavorando per il Conte-exit che è l'emergenza per il Paese". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al gazebo della Lega in piazza San Babila a Milano per la campagna di tesseramento del suo partito, a chi gli ha chiesto se sarebbe favorevole a una "Italexit". (Rem)