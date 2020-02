Polonia: presidenziali, Duda designato candidato ufficiale del PiS

- Il presidente polacco Andrzej Duda è stato ufficialmente designato candidato del partito Diritto e giustizia (PiS) alle elezioni presidenziali in programma il prossimo 10 maggio. Lo ha reso noto il leader del partito Jaroslaw Kaczynski nel corso della convention del partito in corso a Varsavia. "Comunico con orgoglio la decisione del consiglio politico del PiS di approvare all'unanimità la candidatura di Andrzej Duda", ha dichiarato Kaczynski. Gli altri candidati alla presidenza sono il vice presidente della camera bassa polacca, Malgorzata Kidawa-Blonska, l'attivista Lgbt Robert Biedron e l'attivista per la legalizzazione della marijuana Piotr Krzysztof Liroy-Marzec. Il primo turno delle elezioni presidenziali si svolgerà il 10 maggio e il secondo, se necessario, il 24 maggio. (Vap)