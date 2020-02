Siria: fonti russe, grande quantitativo di armi turche consegnato a Tahrir al Sham

- Un grande quantitativo di armi turche sarebbe entrato in Siria e sarebbe stato consegnato ai militanti di Hayat Tahrir al Sham, il gruppo islamista precedentemente noto come Fronte al Nusra. Lo affermano fonti militari e diplomatiche citate dall’agenzia di stampa russa “Sputnik”. La consegna sarebbe stata effettuata nella regione di Idlib, nel nord-ovest del paese, dove nei giorni scorsi le forze armate turche sono finite in due circostanze sotto il fuoco delle forze governative siriane. La Turchia avrebbe portato nella regione 70 carri armati, 200 blindati e 80 pezzi di artiglieria. “Nel contempo, una significativa porzione di armi turche è stata trasferita ai militanti di Tahrir al Sham, che ne sono entrati in possesso non appena i carichi hanno oltrepassato il confine”, sostengono le fonti. I militanti ribelli che controllano Idlib avrebbero inoltre iniziare a usare lanciarazzi spalleggiabili di fabbricazione statunitense con i quali negli ultimi cinque giorni avrebbero abbattuto due velivoli dell’aeronautica siriana. Sempre stando alle stesse fonti, Ankara starebbe fornendo a Tahrir al Sham anche uniformi militari delle proprie forze armate. In questo modo, “i militanti ribelli stanno combattendo contro le forze governative camuffati da soldati turchi”. Va ricordato che negli ultimi giorni Mosca e Ankara si sono accusate a vicenda di non aver rispettato i rispettivi impegni per mantenere Idlib "zona di de-escalation", come sancito in un accordo firmato dai presidenti Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan a Sochi nel settembre 2018.(Res)