Lega: Salvini, non parlo con Renzi, mi piacerebbe parlare con Pioli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non parlo né con Di Maio né con Renzi". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti al gazebo della Lega in piazza San Babila a Milano per la campagna di tesseramento del suo partito. A chi gli ha chiesto se si rimetterebbe al tavolo con il M5S se riuscisse il Conte-exit, Salvini ha risposto "no" e a chi lo ha incalzato chiedendo se è vero che parla con Renzi, il segretario della Lega ha risposto "No, leggendo i giornali parlo con un sacco di gente, mi piacerebbe parlare con Pioli però il resto è fantasia". (Rem)