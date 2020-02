Ue: Salvini, o cambiamo regole da dentro o muore

- "O l'Europa cambia o muore. È quello che ha detto anche Giancarlo (Giorgetti, ndr.). Noi stiamo lavorando come matti per cambiare alcune regole europee a partire dal prossimo bilancio che tutti riconoscono essere dannoso per l'Italia e gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti al gazebo della Lega in piazza San Babila a Milano per la campagna di tesseramento del suo partito. "Continuiamo a dire testardamente da anni le stesse cose: lavoriamo per cambiare l'Europa da dentro, - ha proseguito Salvini - per cambiare le regole europee sull'immigrazione, le tasse, il commercio e l'agricoltura". "O l'Europa cambia o non ha più senso" ha ribadito Salvini, evidenziando che "gli inglesi hanno fatto la loro scelta, noi stiamo cercando di cambiare le regole, pare che testardamente a Bruxelles nessuno voglia cambiarle, poi i popoli scelgono". "Tu chiedi una volta, due, tre volte - ha concluso Salvini - se devi chiedere per la quindicesima volta quello che è il tuo diritto, perché non stiamo chiedendo un privilegio per l'Italia, ma pari dignità, se uno ti dice no e ti prende a pernacchie, poi il popolo fa le sue scelte". (Rem)