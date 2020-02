Siria: ministro Esteri russo Lavrov incontra inviato speciale Onu Pedersen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, ha incontrato oggi a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, con il quale ha discusso degli ultimi sviluppi della situazione e del futuro lavoro della Commissione costituzionale siriana. Lo ha reso noto la diplomazia di Mosca in un comunicato. “Durante la conversazione, le due parti hanno discusso la situazione attuale in Siria concentrandosi sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza sul terreno, nel pieno rispetto della sovranità, dell’indipendenza, dell’unità e dell’integrità territoriale”, si legge nel testo. Inoltre, Lavrov e Pedersen hanno discusso del processo politico in corso e della continuazione del lavoro della Commissione costituzionale varata lo scorso ottobre. La prossima riunione dell’organismo incaricato di scrivere la nuova Costituzione della Siria è prevista tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo. La Commissione, nata dopo lunghi mesi di trattative, è costituita da 150 membri, un terzo di nomina governativa, un terzo nominato dall’opposizione e un terzo selezionato tra gli esponenti della società civile.(Res)