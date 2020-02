Torino: Università, da lunedì giornate di orientamento al Campus Einaudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 17 febbraio, al Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100/A, Torino) si svolgono le Giornate di Orientamento 2020 relative all’Anno Accademico 2020/2021, con stand di Scuole, Dipartimenti e Servizi per gli studenti (lunedì, martedì e giovedì 09.00-18.00 / mercoledì e venerdì 09.00-17.45). Gli incontri sono a ingresso libero senza prenotazione e l’accesso è consentito fino ad esaurimento posti. Continua anche quest’anno il TOLC-E (Test On Line CISIA) per l’accesso ai corsi di laurea delle classi di Economia e Scienze sociali, erogato in italiano e in inglese dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Logica, comprensione verbale, matematica e inglese sono le materie su cui le aspiranti matricole si prepareranno per sostenere la prova, in vista dell’iscrizione ai test di ammissione e della successiva pubblicazione delle graduatorie di merito. E per i corsi ad accesso libero, prima dell’immatricolazione, i futuri studenti dovranno sostenere il TARM (Test di Accertamento dei Requisiti Minimi), e potranno farlo, nella sessione anticipata di aprile, già a partire dal quarto anno della scuola secondaria di secondo grado. La sessione anticipata si svolgerà ad aprile 2020 è sarà rivolta agli studenti del IV e del V anno o a coloro che hanno già conseguito il diploma di maturità. La sessione di luglio/settembre è rivolta a chi ha conseguito il diploma di maturità. (segue) (Rpi)