Torino: Università, da lunedì giornate di orientamento al Campus Einaudi (2)

- Start@UniTO, l’azione di UniTo per favorire l’ingresso degli studenti in università, realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo sarà presente con uno stand dedicato. Con Start@UniTO, l’Università di Torino mette a disposizione 50 insegnamenti online, gratuiti e aperti, che le future matricole possono seguire prima di iscriversi ad un corso di Laurea. I corsi spaziano dall’area giuridica all’area economica, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche. Terminato il percorso e superato il test finale, le future matricole otterranno un certificato di frequenza e potranno, una volta iscritte, sostenere il loro primo esame universitario già ad ottobre. Sulla piattaforma Orient@mente (orientamente.unito,it) gli studenti potranno trovare attività orientative e un’area in cui prepararsi gratuitamente, attraverso test con valutazione automatica, ai testi di ammissione e al TARM. Nel corso delle giornate verrà distribuita la Guida di Orientamento dell'A.A. 2020/2021, con la nuova offerta formativa dell’Università di Torino: 157 corsi di studio (69 triennali, 79 magistrali e 9 a ciclo unico) di cui 2 di nuova istituzione: i corsi di Laurea Magistrale in "Storia del libro, del documento, del patrimonio culturale" (LM-5) e "Scienze delle religioni" (LM-64). 12 sono i corsi erogati interamente in inglese: Cellular and Molecular Biology, Molecular Biotechnology, Stochastics and Data Science, Medicine and Surgery, Materials Science, Economics, Quantitative Finance and Insurance, European Legal Studies, Business & Management, Business Administration, Area and Global Studies for International Cooperation e Global Law and transnational Legal Studies. (segue) (Rpi)