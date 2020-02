Torino: Università, da lunedì giornate di orientamento al Campus Einaudi (3)

- Gli studenti potranno inoltre conoscere i percorsi internazionali offerti dall’Università di Torino: 12 corsi di laurea erogati interamente in lingua inglese, 6 curricola di corsi erogati in inglese, oltre 25 corsi di laurea e laurea magistrale che permettono il conseguimento del doppio titolo con Università internazionali, programmi di mobilità per periodi di studio, tirocinio, ricerca tesi in Europa e negli altri continenti, contributi per la mobilità anche in base al reddito familiare. Durante le Giornate di Orientamento, che proseguiranno fino a venerdì 21 febbraio (come previsto dal calendario degli incontri), gli studenti del IV e V anno delle superiori avranno la possibilità di assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, sulla frequenza e sui requisiti di ammissione, oltre a conoscere le prospettive professionali e le opportunità offerte dall’ateneo. Gli studenti potranno approfondire la conoscenza dell’Ateneo con il nuovo aggiornamento dell'App Oriento#UniTO completa di tutte le indicazioni su sedi, didattica on line, insegnamenti in lingua inglese e link ai siti dei corsi di studio. L’App, disponibile per IOS e Android, è un facile e prezioso strumento per scegliere il corso di Laurea in base alle proprie attitudini di studio e prospettive professionali desiderate. Funziona profilando l’utente in base a semplici domande su preferenze e aspirazioni e restituisce un elenco di corsi di Laurea fra i più compatibili con le risposte date. (Rpi)