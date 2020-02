Milano: piazza Bottini, polizia arresta tre persone per aggressione e resistenza

- La polizia ha arrestato ieri tre persone in piazza Bottini, un 32enne, un 29enne e una 24enne, tutti italiani, per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno a mezzanotte il 118 interviene per curare il 32enne superficialmente ferito al volto che, in seguito, è stato raggiunto dalla ragazza, anch'essa superficialmente ferita. All'arrivo degli agenti i due si sono dimostrati reticenti sia a fornire le proprie generalità sia a spiegare la dinamica del ferimento. All'improvviso il 32enne cerca di aggredire prima un passante e poi gli agenti che lo hanno fermato. Una volta ammanettato arriva il terzo soggetto che, alla vista dell'amico in manette aggredisce i poliziotti sostenuto dalla ragazza. Tutti e tre sono stati arrestati, mentre a un agente sono stati dati tre giorni di prognosi per essere stato colpito al volto. (Rem)