Difesa: Stato maggiore, Forze armate impegnate in rientro connazionale dalla Cina

- Questa mattina alle ore 7 presso l’aeroporto militare di Pratica di Mare è atterrato il velivolo KC-767A dell’Aeronautica Militare, proveniente dalla Cina, che ha riportato in Italia l’ultimo dei nostri connazionali che hanno chiesto di fare rientro in Italia. A differenza degli altri due voli, con i quali sono stati trasportati i cittadini italiani da Wuhan e da Brize Norton (Regno Unito), il KC è stato allestito per garantire il trasporto in bio-contenimento in modo da assicurare il rimpatrio del cittadino in massima sicurezza. Lo riferisce lo Stato maggiore della Difesa in un comunicato. A bordo del velivolo il cittadino italiano è stato monitorato da un team sanitario interforze che lo ha poi affidato, una volta atterrati a Pratica di Mare, al personale specializzato dell'Ospedale Spallanzani dove è attualmente ricoverato. Questo volo, come i precedenti due avvenuti il 2 ed il 9 febbraio, è stato realizzato in coordinamento con la protezione civile e con gli altri dicasteri per il tramite del Coi (Comando operativo di vertice interforze) per assicurare il rientro dei cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese maggiormente colpita dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del nuovo coronavirus. A bordo dei velivoli militari è stato impiegato personale medico, infermieri e adeguato equipaggiamento sanitario per fronteggiare possibili casi di infezione e per garantire un trasporto sicuro. (Com)