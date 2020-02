Cina-Usa: 5G, ministro Esteri cinese Wang respinge accuse e auspica scelte “indipendenti” in Europa

- La Cina si aspetta dai paesi europei “scelte sagge e indipendenti” sull’acquisto di tecnologie cinesi di telefonia mobile di quinta generazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, intervenuto oggi a Monaco di Baviera, in Germania, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Msc). Wang ha detto anche che le accuse contro la Cina riguardo al 5G sono infondate. Il ministro degli Esteri cinesi, riferendosi a Huawei, ha chiesto un “terreno di gioco uniforme per tutte le compagnie”, nel rispetto delle regole del mercato, pur riconoscendo il diritto degli Stati di garantire la sicurezza delle proprie reti di telecomunicazioni. Wang ha parlato dopo il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, che hanno messo in guardia l’Europa dal rischio di infiltrazioni cinesi. (segue) (Geb)