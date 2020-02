Cina-Usa: 5G, ministro Esteri cinese Wang respinge accuse e auspica scelte “indipendenti” in Europa (2)

- Pompeo ha accusato Huawei e altre compagnie tecnologiche di Stato della Cina di essere “cavalli di Troia dell’intelligenze cinese”. Esper ha evidenziato la crescita della Cina come potenza militare globale e ha attribuito a Pechino una “nefasta strategia” di infiltrazione nelle infrastrutture occidentali. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha esortato gli alleati europei a comprendere questa minaccia che potrebbe mettere a rischio l’alleanza militare di maggior successo nella storia, la Nato. Esper ha sottolineato la necessità per gli Usa e I loro alleati di sviluppare tecnologie di quinta generazione proprie per competere con quelle cinesi. (Geb)