Roma: litiga con la fidanzata in strada e la prende per il collo, fermato

- Una violenta lite tra un uomo e una donna ha reso necessario l'intervento di una pattuglia dell'Esercito in servizio nella Capitale, nell'ambito dell'operazione "Strade sicure". Ad allertare i militari le urla dei due che nonostante l'ora tarda, stavano discutendo animatamente in strada, a Trastevere. Gli uomini dell'Esercito hanno così deciso di avvicinarsi alla coppia per sedare gli animi. Non appena l'uomo ha visto i bersaglieri, ha iniziato a spintonarli per poi afferrare la donna per il collo continuando ad inveirle contro. Immediato l'intervento dei militari che lo hanno bloccato. L'uomo è stato posto in stato di fermo e consegnato alle forze dell'ordine. (Rer)