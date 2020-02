Infrastrutture: Fontana su Vigevano-Malpensa, opera strategica inserita anche in dossier Olimpiadi

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile) e Silvia Piani (Famiglia e Pari opportunità) hanno partecipato alla conferenza stampa convocata dal sindaco, Fortunata Barni, per fare il punto sul collegamento stradale fra Vigevano e Malpensa. "Si tratta di un'opera strategica per la Lombardia - ha detto Fontana - che abbiamo inserito anche nel nostro programma delle infrastrutture per le Olimpiadi. In questa occasione confermo il sostegno completo assoluto e incondizionato della Regione Lombardia. Alla sua realizzazione si oppone un vizio di forma che non dipende in alcun modo da noi. Credo che la strada migliore da percorrere sia quella di individuare un percorso comune col Ministero per raggiungere al più presto questo obiettivo". "In questi mesi – ha aggiunto - abbiamo mantenuto un'interlocuzione assidua non solo con i ministeri coinvolti nel tentativo di farli dialogare così da arrivare ad una visione unica, ma anche con l'Anas che effettuerà i lavori. Il nostro obiettivo è realizzare la Vigevano-Malpensa che è essenziale per questa parte della regione, come i sindaci e il territorio continuano a ribadire. Stiamo dunque facendo tutto il possibile per eliminare gli ulteriori ritardi". (segue) (com)