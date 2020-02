Infrastrutture: Fontana su Vigevano-Malpensa, opera strategica inserita anche in dossier Olimpiadi (2)

- "Oggi, insieme ai sindaci - ha continuato l'assessore Terzi - abbiamo voluto ribadire il sostegno della Regione Lombardia a un'opera che il territorio attende da troppo tempo. L'iter del progetto definitivo era stato avviato nel 2009, siamo nel 2020 e ci troviamo ancora a dover affrontare intoppi burocratici. Per uscire dall'impasse va risolto un nodo a livello nazionale, un conflitto tra i ministeri che aveva di fatto fermato le procedure già prima della sentenza del Tar. In Italia, nostro malgrado, assistiamo a questi cortocircuiti paradossali che bloccano la crescita e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio". "Al prossimo Tavolo delle infrastrutture della provincia di Pavia - ha assicurato Silvia Piani, assessore che rappresenta l'area pavese in Giunta - proporrò a tutti gli interlocutori istituzionali del territorio, la sottoscrizione di un documento a conferma dell'importanza dell'opera che consideriamo strategica per lo sviluppo della zona. Un atto che faremo pervenire al Ministero per sollecitare la realizzazione della Vigevano-Malpensa". (com)