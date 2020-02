Mafie: nuova sede Dia a Foggia, per ministro Lamorgese è "segnale presenza Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Foggia apre una nuova sede della Dia e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese spiega che si tratta di un importante segnale della presenza dello Stato. "A distanza di pochi giorni da un comitato, c'è stata un'escalation di situazioni complicate su questo territorio - ha spiegato a Rainews24 - per cui abbiamo deciso l'istituzione di una sezione della Dia". La sede avrà un organico completo. "A regime - ha precisato Lamorgese - saranno 21 unità, per l'avvio ce ne sono 24. Si tratta di una struttura perfettamente funzionante e voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla in così poco tempo". (segue) (Rin)