Algeria-Qatar: l’emiro Tamim in visita ad Algeri il 24 febbraio

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, sarà in visita ufficiale in Algeria il prossimo 24 febbraio. Lo riferisce oggi la stampa algerina, secondo cui nel corso del suo soggiorno il sovrano incontrerà il presidente Abdelmadjid Tebboune. La visita sarà “l’occasione per i due paesi per confrontarsi sulle questioni d’interesse comune e per rafforzare la cooperazione bilaterale”. Ampio spazio sarà dato in particolare alla crisi in Libia, sulla quale l’Algeria sta assumendo un ruolo più centrale dopo l’elezione, nel dicembre scorso, del nuovo presidente Tebboune. La visita dell’emiro Tamim ad Algeri segue quella, alla fine di gennaio, del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, alleato regionale di Doha. (Ala)