Rifiuti: domani nei municipi dispari di Roma torna raccolta straordinaria gratuita di ingombranti

- Domani secondo appuntamento del 2020 con la campagna "Il Tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama e Tgr Lazio. "L'iniziativa - si legge in una nota dell'Ama - è stata anticipata di una settimana rispetto al calendario originariamente previsto in modo da evitare la concomitanza con il blocco del traffico privato entro la fascia verde disposto dal Campidoglio per la domenica successiva. Dalle 8 alle 13 nei municipi dispari l'azienda metterà a disposizione complessivamente 23 siti: 16 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l'occasione) e 7 Centri di raccolta aziendali presso cui i cittadini potranno consegnare sia i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.) sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Anche i Centri di raccolta situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale. Per razionalizzare e migliorare il servizio, a partire da questo appuntamento, l'ubicazione di alcune postazioni è stata modificata. (segue) (Com)