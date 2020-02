Francia-Russia: Macron, Mosca "molto aggressiva e continuerà ad esserlo" (2)

- Allo stesso tempo, ha aggiunto Macron, “anche gruppi statunitensi hanno interferito e condotto azioni illegali” in Europa. Pertanto, secondo il presidente francese, gli stati membri dell'Ue devono “chiarire cosa fare per difendersi” dalle ingerenze esterne nei propri affari interni “mediante la collaborazione in materia giudiziaria e di intelligence”. Tale necessità è ancor più urgente perché l'Unione europea è dotata di “poche entità” per rispondere a questa minaccia. Per Macron, dunque, “abbiamo bisogno di anticorpi per difendere le democrazie da notizie false, manipolazioni dell'informazione, dall'intimidazione nei confronti dei nostri popoli, incompatibili con sistemi fondati su valori e libertà”. Al momento, ha concluso il presidente francese, “restiamo vulnerabili perché non possiamo reagire rapidamente, questo è il problema principale”. (Geb)