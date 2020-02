Sport: Raggi, con Maratona Roma prevista anche Fun race per chi vuole divertirsi

- "In occasione della prossima Maratona di Roma è previsto anche l’appuntamento con la Fun race, la stracittadina non competitiva della Acea run Rome the marathon, dedicata a tutti coloro che vorranno correre, passeggiare e vivere la città soltanto con la voglia di divertirsi e di fare sport". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. "Sabato 28 marzo, alle ore 15, si parte dai Fori Imperiali e si arriva al Circo Massimo: un percorso di 4,5 km nel centro storico adatto veramente a tutti, agli adulti e ai bambini, a chi è più allenato o a chi lo è di meno. La Maratona di Roma è davvero inclusiva e accessibile a tutti. Oltre alla stracittadina di sabato, domenica 29 marzo si terranno sia la classica corsa di 42,195 km che la staffetta Acea run for Rome. Sarà un weekend dedicato allo sport, alla corsa e al divertimento. Non mancate!", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)