Milano: occupanti lasciano lo stabile di via Ponte Vecchio a Gorla, è inagibile

- Il Collettivo Kasciavit e il Coordinamento Studentesco Azadîlo hanno comunicato su Facebook che lo stabile di Via Ponte Vecchio, occupato ieri "non è agibile per motivi di sicurezza a ospitare il futuro Laboratorio Occupato Kasciavìt". "Dopo le verifiche strutturali del caso, non ci sentiamo di proseguire e portare avanti le attività programmate per i prossimi giorni. La tutela delle persone che attraversano e attraverseranno il nostro spazio è per noi priorità" aggiungono. "L’abbandono degli spazi, al contrario di chi fa della sicurezza e del degrado un baluardo della propria politica, spesso li rende inutilizzabili e quindi automaticamente li sottrae ad una possibile riqualificazione a beneficio della collettività - concludono su Facebook il Collettivo Kasciavit e il Coordinamento Studentesco Azadîlo - Questo è e rimarrà solo un arrivederci, ci rivedremo presto nelle strade di Milano e non solo, per andare avanti, insieme, costruendo comunità resistenti e solidali".(com)