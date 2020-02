Coronavirus: Di Maio, grazie a viceministro Sileri, si è speso con tutte sue energie

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha ringraziato il viceninistro alla Salute Pierpaolo Sileri per acer accompagnato a casa gli italiani che erano a Wuhan. "In questi giorni - ha scritto su Facebook - si è speso con tutte le sue energie e so che continuerà a farlo. Prima di essere viceministro della Salute, Pierpaolo è un medico che, al di là di polemiche e strumentalizzazioni, è andato di nuovo in Cina per accompagnare a casa i nostri connazionali che erano a Wuhan. Ieri si è imbarcato sull’aereo dell’Aeronautica e ha accompagnato Niccolò durante tutto il viaggio che dalla Cina lo ha riportato in Italia. Grazie di cuore Pierpaolo". (Rin)