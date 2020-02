Dazi: l'Italia esce indenne dalla revisione Usa, si salvano olio, pasta e vino

- L'Italia esce indenne dalla revisione della lista dei prodotti soggetti a dazi che gli Stati Uniti d'America avevano emanato lo scorso ottobre. Gli Usa hanno deciso di non alzare i dazi al 25 per cento su vari prodotti realizzati nel vecchio continente, compreso il Parmigiano Reggiano e così si salvano dalle tariffe l'olio, la pasta e il vino. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha subito espresso la sua soddisfazione. "Sono stati colpiti altri Paesi ma non il nostro - ha osservato -. Sono salvi i vini, l'olio d'oliva e gli altri prodotti italiani che rischiavano dazi fino al 100 per cento. La nostra azione diplomatica e la nostra amicizia con gli Stati Uniti hanno scongiurato il peggio per le nostre aziende. Così difendiamo il Made in Italy, così difendiamo i prodotti della nostra terra, orgoglio della nazione”. (segue) (Rin)