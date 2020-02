Dazi: l'Italia esce indenne dalla revisione Usa, si salvano olio, pasta e vino (4)

- "Sono particolarmente soddisfatto dell'esito del negoziato e in particolare del fatto che sono state tenute in considerazione per la decisione finale tutte le argomentazioni a tutela del Made in Italy che abbiamo presentato nei giorni scorsi alla Casa Bianca, al Rappresentante per il commercio degli Stati Uniti (Ustr), al dipartimento del Commercio, al dipartimento di Stato e al Congresso - ha affermato Scalfarotto -. L'Italia rischiava infatti dazi aggiuntivi su vino, pasta, caffè, pellame e molti altri prodotti agroalimentari e non solo, oltre che un inasprimento dei dazi su formaggi duri e liquori gia' stabiliti a ottobre. Si è trattato di un gioco di squadra tra governo, ambasciata d'Italia a Washington e associazioni imprenditoriali a conferma che l'Italia quando è in grado di fare sistema puo' raggiungere risultati significativi". (Rin)