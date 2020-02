Milano: gemellaggio tra due istituti scolastici milanesi per favorire scambio

- Un gemellaggio tra due istituti scolastici milanesi al fine di avviare un percorso virtuoso di commistione tra pubblico e privato. Succede nel Municipio 5, dove, tra viale Ortles e via Gargano, sorgerà una nuova struttura scolastica. Nel nuovo plesso si trasferirà la ICS International School, una scuola primaria paritaria attualmente in funzione in via Fontanili che, per effetto di un accordo sottoscritto dal Comune e dalla società che la gestisce, sarà gemellata con la scuola primaria Antonini, parte dell'Istituto Comprensivo Elsa Morante, sempre del Municipio 5. La collaborazione, approvata attraverso un accordo siglato dalle due parti, faciliterà lo scambio e l'arricchimento tra gli studenti dei due istituti. ICS International School, scuola che propone un curriculum di studi internazionale valorizzato da una didattica che sviluppa i fondamenti del design in termini di metodo progettuale e apprendimento collaborativo, si impegna a garantire l'espletamento di alcuni servizi e attività di cui potranno usufruire gli studenti della primaria Antonini. Tra questi la presenza di un docente per lo sviluppo delle competenze linguistiche in inglese per dodici ore settimanali dall'1 ottobre al 31 maggio di ogni anno scolastico. A questo si aggiunge la realizzazione di due workshop all'anno, per un minimo di venticinque ore ciascuno, dedicati ai rudimenti della progettazione e adatti ai bambini della primaria. (segue) (com)