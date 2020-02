Milano: gemellaggio tra due istituti scolastici milanesi per favorire scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In futuro, inoltre, verrà valutato di attivare percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti della secondaria di secondo grado ICS International School da svolgersi all'interno della scuola gemellata su tematiche specifiche di volta in volta individuate e il gemellaggio potrà svilupparsi anche con giochi, tornei, visite e occasioni di scambio tra le scuole. "Sviluppare un percorso educativo che ponga le basi per potenziare, attraverso l'esperienza diretta dei ragazzi, il valore della condivisione, dello scambio culturale, è una delle prime linee guida del progetto ICS Symbiosis. La nostra scuola si propone come luogo di ricerca, in cui si generano simbiosi creative e dove l'incontro tra bambini e generazioni diverse arricchisce e promuove, allo stesso tempo, cultura per la comunità circostante in un interscambio che ponga la cura e la crescita del sé verso l'altro. Questo è l'approccio in cui crediamo – racconta Stefano Paschina, managing director di ICS International School - se la scuola tutta si pone questi stessi obiettivi, saremo sempre disponibili ad accogliere i bambini e ragazzi di altre scuole nell'ottica di restituire a tutti i giovani alunni attività concrete che valorizzino una comunicazione aperta al dialogo, integrata e che sappia aggiungere anche il valore comunitario alle attività formative". L'accordo per il gemellaggio avrà una durata di tredici anni e le attività dovrebbero cominciare da settembre, quando verrà inaugurata la nuova scuola. (com)