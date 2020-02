Balcani: Macron, Ue deve investire nella regione prima di avviare negoziati

- L'Unione europea deve “investire” nei Balcani occidentali “ancora prima di avviare i negoziati” di adesione di alcuni suoi paesi, come Albania e Macedonia del Nord. Lo ha detto oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Diversi stati membri dell'Unione europea erano contrari all'allargamento ad Albania e Macedonia del Nord, per questo “respingo il termine veto” sul voto contrario della Francia all'avvio dei negoziati di adesione dei due paesi balcanici, ha detto Macron. “Ci è voluto molto coraggio per dire di no”, ha aggiunto il presidente francese, secondo cui con la riforma della normativa dell'Ue in materia di adesione “dobbiamo far sì che entrino i paesi che hanno compiuto i progressi maggiori e tirarci indietro negli altri casi". Per il presidente francese, l'adesione all'Ue “non deve essere un sistema teologico”. Con particolare riguardo all'ingresso dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione europea, Macron ha affermato di sostenere l'allargamento e ha sottolineato la necessità di tenere a mente gli “obiettivi strategici” dell'Ue. In tale prospettiva, gli stati della regione devono essere “ancorati all'Europa, perché quanto vi accade è determinato da Russia e Cina, non dall'Ue”. Infine, ha concluso Macron, “dati i rapporti dei paesi della regione con Russia e Turchia”, la loro adesione pone delle difficoltà allo sviluppo della politica estera comune da parte dell'Ue. (Geb)