Roma: incendio in un appartamento all'Eur, nessun ferito, stabile evacuato ora è inagibile

- Incendio in un appartamento ieri sera all'Eur. Le fiamme si sono propagate in una abitazione in via Pian due torri 43 intorno alle 19. L'incendio è stato spento dai Vigili del fuoco che hanno provveduto ad evacuare il palazzo in via precauzionale. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli. Dalle prime verifiche, pare che l'incendio sia scoppiato per cause accidentali, riconducibili al malfunzionamento di una caldaia. L'appartamento al momento dell'esplosione era vuoto. Lo stabile è stato dichiarato inagibile. (Rer)