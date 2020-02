Nepal: coronavirus, partito aereo per evacuazione connazionali da Wuhan

- Un aereo della Nepal Airlines Corporation (Nac), la compagnia aerea di bandiera nepalese, è decollato oggi dall’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu con destinazione Wuhan, in Cina, per rimpatriare i connazionali bloccati nella città cinese al centro dell’epidemia di coronavirus. L’atterraggio è previsto in serata, intorno alle 21, all’aeroporto internazionale Tianhe. A bordo dell’aereo ci sono tre piloti, sei membri dell’equipaggio, un ingegnere, un responsabile di carico e una squadra sanitaria composta da medici e paramedici dell’Esercito. Il rientro in Nepal è previsto per domani intorno alle 14.15. Sono 185 i nepalesi, prevalentemente studenti, che hanno chiesto all’ambasciata del Nepal a Pechino di essere rimpatriati. (segue) (Inn)