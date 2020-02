Nepal: coronavirus, partito aereo per evacuazione connazionali da Wuhan (2)

- Il governo nepalese ha tardato a individuare una struttura adeguata per il periodo di isolamento. È intervenuta anche la Commissione nazionale per i diritti umani (Nhrc) per sollecitare l’evacuazione dei connazionali, sottolineando la loro difficile condizione dovuta alla carenza di beni di prima necessità e il rischio legato al protrarsi del soggiorno. La scelta alla fine è caduta sul Centro di formazione dell’Autorità del Nepal per l’elettricità (Neatc) a Bhaktapur. Il ministro della Sanità, Bhanubhakta Dhakal, ha informato la commissione parlamentare Istruzione e sanità che sono stati predisposti 199 posti letto, di cui 25 per le donne, in due edifici diversi. (segue) (Inn)