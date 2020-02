Nepal: coronavirus, partito aereo per evacuazione connazionali da Wuhan (3)

- A causa del coronavirus il commercio tra il Nepal e la Cina è quasi completamente bloccato dopo la chiusura, il 28 gennaio, del posto di frontiera di Rasuwagadhi, il più importante per gli scambi tra i due paesi. La Cina è il secondo partner commerciale del Nepal dopo l’India. Il Nepal è soprattutto un acquirente: nei primi cinque mesi dell’anno fiscale le importazioni cinesi hanno totalizzato 88,6 miliardi di rupie (poco meno di 697 milioni di euro), mentre il valore delle esportazioni nepalesi verso la Cina è stato di 863 milioni di rupie (quasi 6,8 milioni di euro). Il Nepal importa indumenti, calzature, fertilizzanti chimici, prodotti elettrici, parti di macchinari, tubi, seta grezza e apparecchiature per le telecomunicazioni mentre esporta prevalentemente manufatti artigianali. L’epidemia di coronavirus preoccupa Katmandu anche per le probabili ripercussioni negative sulla campagna per l’anno del turismo Visit Nepal 2020. (Inn)