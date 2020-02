Torino: con auto rubata non si fermano all'alt dei carabinieri, arrestati dopo inseguimento a Salbertrand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno rubato una macchina e non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Un algerino di 30 anni, senza fissa dimora e clandestino, e un marocchino di 18 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati per furto aggravato. E' successo questa notte alle 4 a Salbeltrand (Torino). La coppia ha rubato una macchina a Oulx e ha imboccato la strada provinciale 24 in direzione Torino. Intercettati dai carabinieri, i fuggitivi non si sono fermati all’alt e ne è scaturito un inseguimento di circa 2 km. Diverse pattuglie della compagnia hanno inseguito e poi fermato la macchina e arrestato i due ladri. (Rpi)