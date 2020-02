Iran-Ucraina: abbattimento aereo ucraino, ministri degli Esteri Zarif e Prystaiko a colloquio a Monaco

- Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e il suo omologo ucraino Vadym Prystaiko hanno avuto oggi un colloquio bilaterale a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza per discutere del Boeing 737-800 abbattuto accidentalmente lo scorso 8 gennaio poco dopo il decollo dall’aeroporto di Teheran. "Durante i colloqui a margine della Conferenza di sicurezza di Monaco, le parti si sono scambiate opinioni sull'aereo ucraino, nonché sulla cooperazione tra i due paesi nell'inchiesta (sullo schianto)", si legge in una nota del ministero degli Esteri iraniano pubblicato sul suo canale Telegram. Il volo 752 della compagnia Ucraina International Airlines si è schiantato vicino all'aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran pochi minuti dopo il decollo, lo scorso 8 gennaio. Nello schianto sono rimaste uccise tutte le 176 persone a bordo, di nazionalità ucraina, iraniana, canadese, afgana, tedesca, svedese e britannica. Tre giorni dopo l'esercito iraniano ha ammesso di aver abbattuto involontariamente l'aereo confondendolo con un missile da crociera ostile. In seguito all'incidente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l'Iran a consegnare alla giustizia i responsabili dell'abbattimento dell'aereo e a risarcire i parenti delle vittime. (Res)