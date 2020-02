Cassino: furto di rame in ex ospedale De Bosis, arrestati i ladri

- Sono stati scoperti a rubare il rame dall'impianto di illuminazione del reparto di ostetricia dell'ex ospedale di Cassino e sono stati arrestati. I carabinieri della Sezione radiomobile di Cassino, nel dettaglio, hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso un 38enne del luogo ed un 36enne di Villa Santa Lucia, già noti alle forze dell'ordine. I due infatti, sono stati sorpresi dai militari all’interno del reparto di ostetricia del dismesso ospedale civile G. De Bosis di via Di Biasio, mentre tentavano di asportare fili di rame dall’impianto di illuminazione. I due avevano già sfilato dalle canaline dell’impianto elettrico oltre 45 kg di fili di rame di varie sezioni e svitato dall’impianto idraulico 12 chiavi di arresto in ghisa. Gli oggetti da scasso utilizzati sono stati sequestrati e gli arrestati sono stati posti ai domiciliari. (Rer)