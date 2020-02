Milano: cuoco 56enne arrestato a un bar di Bresso per tentato omicidio

- Alle 22.45 di ieri i Carabinieri della stazione di Bresso e della radiomobile hanno arrestato un italiano di 56 anni, pregiudicato per reati legati agli stupefacenti, per tentato omicidio. La vicenda si è svolta al bar "Crema e Cioccolato" in via Vittorio Veneto a Bresso dove, senza alcun motivo apparente, l'uomo è stato coinvolto in una lite con un 27enne di Cusano Milanino, pregiudicato per reati contro la persona e per stupefacenti, che gli inquirenti hanno definito una "testa calda". Tra i due, per motivi non chiari, è iniziata improvvisamente una lite che, all'inizio, si è limitata allo scambio di insulti. Poi il 56enne, di professione cuoco, è andato a casa dove ha preso una busta contenente tre coltelli da cucina, si è fermato fuori dal bar e ha tirato fuori uno dei tre coltelli. Quando il 27enne lo ha visto ha ricominciato a provocarlo e, dalle parole, i due hanno iniziato una scazzottata nel corso della quale il 27enne è stato colpito alla schiena con una coltellata. Inizialmente l'uomo non si è accorto di essere stato ferito, tanto che ha aggredito un 49enne che, nel frattempo, era intervenuto per cercare di dividere i due litiganti. Mentre il 56enne va a casa, a pochi metri dal bar, a riporre i coltelli, il 27enne si accorge di essere ferito alla schiena e, autonomamente va all'ospedale Niguarda di Milano. Nel frattempo l'accoltellatore torna al bar e lì viene trovato dalla polizia giunta sul posto. Il 27enne è stato ricoverato al Niguarda in prognosi riservata per la ferita alla schiena, ma non è in pericolo di vita, mentre quello che ha cercato di fare da paciere è stato portato al Niguarda, medicato e subito dimesso. Per il 56enne si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.(Rem)