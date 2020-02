Ue: Macron, asse franco-tedesco "non sufficiente" per ambizioni dell'Europa

- L'asse franco-tedesco “non è sufficiente” per le ambizioni dell'Unione europea, ma è indispensabile che Parigi e Berlino “mantengano l'unità” dal momento che un accordo tra Parigi e Berlino “non basta per la dinamica dell'Europa, tuttavia un disaccordo la può bloccare”. È quanto affermato oggi dal presidente francese Emmanuel Macron durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. Rispondendo a una domanda in merito ai possibili sviluppi della collaborazione franco-tedesca in Europa, Macron ha osservato come il progetto dei padri fondatori dell'Ue fosse quello di “vivere in pace, non che uno Stato membro guidasse gli altri, e abbiamo creato una strategia che ha reso possibile tutto ciò”. Pertanto, secondo Macron, “non possiamo affermare che vi sia un egemone nell'Ue, né la Francia né la Germania: è parte del dna dell'Europa ed è un tesoro da custodire”. Il presidente francese ha quindi aggiunto di “non voler guidare” il cancelliere tedesco Angela Merkel e di “non voler essere guidato da lei”. Secondo Macron, un'egemonia francese o tedesca è “contraria all'idea fondamentale” dell'Ue.(Geb)