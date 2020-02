Milano: 22enne rapinato in via Volturno

- Un 22enne è stato vittima di una rapina alle 3.40 di questa notte in via Volturno, quartiere Isola. Il giovane stava rientrando da una serata in Corso Como e, dopo aver attraversato piazza Gae Aulenti e i giardini del "Bosco Verticale", è stato avvicinato da due nordafricani che prima hanno iniziato a importunarlo e, poi, lo hanno afferrato alle spalle e gli hanno strappato dalla tasca il portafoglio contenente 140 euro. Per il giovane solo una lieve escoriazione alla mano destra. (Rem)