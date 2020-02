Giappone: coronavirus, i casi salgono a 337 di cui 285 a bordo della Diamond Princess

- Altre otto persone a Tokyo e tre nella prefettura di Wakayama sono risultate positive al coronavirus Covid-19 oggi. I casi in Giappone, il paese più colpito al di fuori della Cina, sono così saliti a 337, di cui 285 tra i passeggeri e l’equipaggio della nave da crociera Diamond Princess, in quarantena al largo di Yokohama. Oggi sono stati segnalati 67 nuovi casi a bordo. Tra i contagiati nella prefettura di Wakayama c’è un medico che ha lavorato a Yuasa, all’ospedale Saiseikai Arida, il secondo medico ad aver contratto l’infezione. Il governo giapponese ha annunciato che domani sera partirà un altro aereo per Wuhan, il quinto, per riportare in patria cittadini giapponesi ancora presenti nella città cinese al centro dell’epidemia. Il ritorno all’aeroporto di Haneda (Tokyo) è previsto per lunedì mattina.(Git)