Siria: Macron d’accordo con Russia, situazione a Idlib inaccettabile

- La situazione a Idlib, nel nord-ovest della Siria, è inaccettabile. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Francia, Emmanuel Macron, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Dobbiamo riuscire a parlare di conflitti esterni come la Siria. Noi condividiamo l’opinione della Russia, secondo cui qualsiasi cosa stia accadendo a Idlib è inaccettabile”, ha affermato il capo dell’Eliseo facendo riferimento agli scontri delle ultime settimane tra le forze armate turche e quelle governative siriane. Nel suo intervento, Macron ha posto l’accento sulla necessità di ripristinare un dialogo strategico con Mosca. “Non credo che dovremmo abolire le sanzioni, ma dico che le sanzioni non hanno funzionato. Gli europei ne hanno sofferto tanto quanto i russi e il risultato non è esattamente positivo. Abbiamo bisogno di un dialogo strategico, perché la situazione attuale è la peggiore che si possa immaginare. Parliamo sempre meno, ma abbiamo sempre più conflitti che non riusciamo a risolvere”, ha osservato il presidente francese. (Res)