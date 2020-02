Milano: Sardone e Piscina (Lega), occupato ex molo a Gorla, Comune si opponga agli antagonisti

- Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega e Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 denunciano in una nota che il "Collettivo Kasciavit e Coordinamento Studentesco Azadi hanno messo in atto un'occupazione nell'ex molo di Via Ponte Vecchio, a Gorla, nel municipio 2. È l'ennesimo atto di una vera e propria emergenza occupazioni a Milano, soprattutto in questa zona della città. Con la scusa della solidarietà, della socialità, dell'accoglienza questi 'bravi ragazzi' di sinistra compiono reati, nel totale silenzio della giunta Sala che a ogni atto illegale dei centri sociali sta costantemente zitta." "L'atto illegale è stato persino presentato con un volantino per la cittadinanza, in cui vengono esplicitati i motivi e gli obiettivi dell'occupazione - proseguono nella nota - I compagni dei centri sociali vogliono fare attività 'artistiche' (libreria e laboratorio) e sportivi (corsi di ballo, boxe e ciclofficina) oltre ovviamente ad altre attività aperte a tutti. Lo scopo è chiaro, lucrare e fare affari in totale illegalità". "Chiediamo al Comune di svegliarsi e di opporsi seriamente agli antagonisti. Ormai nel municipio 2 sono tantissime le realtà occupate: T28, via Iglesias, via Esterle, via Breda, Leoncavallo, Lambretta. Purtroppo il lassismo della sinistra a Palazzo Marino sta lasciando soprattutto questa zona a chi vuole compiere abusi in totale libertà. È dal 2016 che non vengono effettuati sgomberi nel Municipio 2. I cittadini vogliono il rispetto delle regole e il contrasto all'illegalità." concludono nella nota Sardone e Piscina.(com)