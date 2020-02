Cina: coronavirus, Xi ammette lacune e sollecita miglioramento meccanismi sanitari

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, nella dodicesima riunione della Commissione centrale per l’approfondimento delle riforme, tenutasi ieri pomeriggio, ha sottolineato che la protezione della sicurezza e della salute delle persone è la priorità e che è necessario adottare misure scientifiche e mirate per vincere la battaglia contro l’epidemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Pechino. Il leader cinese ha ammesso che l’emergenza sanitaria ha evidenziato delle lacune, che devono essere colmate rapidamente. In particolare, devono essere migliorati i meccanismi di prevenzione e controllo e di gestione delle emergenze. Secondo Xi è necessario anche migliorare il quadro giuridico per la salute pubblica, elaborare un piano per la biosicurezza e istituire un sistema logistico ben coordinato per la gestione delle emergenze. Infine, il presidente della Cina ha sollecitato il miglioramento dell’assistenza medica e dell’assicurazione sanitaria.(Cip)