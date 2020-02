Nato: segretario Difesa Usa Esper, sviluppo 5G da parte di Huawei minaccia organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si comprende e non si agisce contro la "minaccia” rappresentata dalla compagnia cinese Huawei nello sviluppo delle reti 5G, il rischio è di "compromettere la Nato”. È quanto affermato oggi dal segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, durante il suo intervento alla conferenza di Monaco sulla sicurezza. "Alcuni paesi comprendono la minaccia rappresentata dalla partecipazione di Huawei allo sviluppo del 5G, altri non la capiscono. L'Europa è un po' indietro”, ha detto Esper, evidenziando che gli Stati Uniti e i loro alleati “non possono perdere la condivisione delle informazioni” a causa di Huawei nel 5G. Gli Stati Uniti accusano Huawei di condurre attività di spionaggio per il governo cinese e pertanto hanno chiesto ai loro alleati di escludere l'azienda dallo sviluppo delle rispettive reti 5G. (Geb)