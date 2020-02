Roma: parcheggiatore abusivo aggredisce automobilista che non vuole pagare, arrestato

- I carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 38enne, cittadino libico senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentata estorsione. Ieri pomeriggio, infatti, l’uomo ha avvicinato un 61enne romano che aveva appena parcheggiato la propria auto all’interno del parcheggio di piazza dei Cinquecento, chiedendogli insistentemente del denaro per la sosta. Al rifiuto del 61enne, il 38enne lo ha aggredito, spintonandolo e minacciando di danneggiare il suo veicolo, costringendolo a chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari lo hanno bloccato e arrestato, trattenendolo in caserma in attesa del rito direttissimo. (Rer)