Serbia: presidente Vucic, elezioni di aprile saranno cruciali per il paese (2)

- Cvijanovic ha aggiunto che "la Corte costituzionale si è finora occupata anche di questioni identitarie, mentre ora ha iniziato a esaminare questioni territoriali". Gli attori politici della Repubblica Srpska, in particolare il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca Milorad Dodik, hanno accusato varie volte i rappresentanti internazionali nella Corte costituzionale bosniaca di essere di parte nei confronti dei bosniaci musulmani. L'ultima decisione della Corte costituzionale che ha scatenato le critiche e ha portato direttamente all'annuncio di Cvijanovic è quella di annullare la legge sul terreno agricolo della Repubblica Srpska. Tra i rappresentanti della Repubblica Srpska nelle istituzioni centrali figura anche il premier del governo di Sarajevo, Zoran Tegeltija. Giovedì scorso il rappresentante serbo nella presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha definito "irreversibile" il percorso di secessione avviato dalla Repubblica Srpska, aggiungendo che "il tempo dimostrerà che la Repubblica Srpska è seria in questo intento". Dodik ha affermato che "tutti nella Repubblica Srpska devono capire che siamo arrivati a un muro e ora dobbiamo decidere se accettare le menzogne dell'ambasciata americana e delle altre ambasciate occidentali oppure fare quello che dobbiamo". Il rappresentante serbo ha detto che "la Repubblica Srpska non può credere nella Bosnia-Erzegovina, che rappresenta un brutto luogo e un luogo senza libertà per i serbi e per la Repubblica Srpska". (Seb)